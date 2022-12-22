Вышла первая глава оригинальной Duke Nukem Forever

Вышла первая глава оригинального шутера Duke Nukem Forever. Игру анонсировали ещё на E3 в 2001 году, но она так и не увидела свет. С тех пор проект сильно изменился и теперь спустя 10 лет стал доступен благодаря фанатам. Они буквально по кускам собирают игру.

Первая часть Duke Nukem Forever получила название First Slice и её уже можно скачать на Mod DB. В неё вошли девять эпизодов, один секретный уровень, одна бонусная карта и редактор уровней. Игроки смогут опробовать часть мультиплеера с «дезматч» режимом и несколькими скинами.

Ко всему прочему авторы проекта сообщили, что у них в планах воссоздать Duke Nukem Forever такой, какой игра была в 2001 году во время презентации на E3. В этом им помогает исходный билд игры, который был слит в сеть в мае 2022 года.

Интересно и то, что эта версия шутера не была завершена, поэтому некоторые аспекты игры фанаты додумывают сами, представляя, как бы их реализовали сами разработчики.

Оригинальная Duke Nukem Forever была анонсирована ещё в 1997 году, а в свет игра вышла только в 2011 году. Шутер был принят довольно прохладно, а на Metacritic у него рейтинг всего 53 балла из 100.