Классическую трилогию Hitman переиздадут на ПК, PS5 и Xbox
Игры

Классическую трилогию Hitman переиздадут на ПК, PS5 и Xbox

Saber анонсировала ремастеры классической трилогии Hitman — с новой графикой и фоторежимом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:06
Классическую трилогию Hitman переиздадут на ПК, PS5 и Xbox

Saber Interactive объявила о ремастере первых трёх игр серии Hitman: Codename 47, Silent Assassin и Contracts. Сборник выйдет под названием Hitman Classic Trilogy Remastered — студия выступит и разработчиком, и издателем, о чём говорят страница в Steam и блог компании.

Главное обновление — графика. Заявлены переработанные модели персонажей, более детализированное окружение, текстуры высокого разрешения и улучшенное освещение. При этом трогать оригинал силой никто не будет: переключаться между осовремененной и классической картинкой можно в любой момент.

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Из приятных мелочей — фоторежим, которого в версиях начала 2000-х не было в принципе. Игры также оптимизируют под актуальное железо и консоли.

Релиз сборника намечен на 2027 год — на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.

Тем временем в актуальной Hitman World of Assassination появилась новая «неуловимая цель» — бывший боксёр Тейлор Грейвс, внешность которому подарил рэпер Wiz Khalifa. К старту ивента выпустили и платное DLC с косметикой.

Скриншоты до и после

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