Скоро в Twitter можно будет редактировать посты

Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Twitter собирается добавить функцию редактирования твитов всем пользователям. Причём это будет бесплатно и уже на текущей неделе.

Ранее эту возможность дали только владельцам подписки Twitter Blue за $4,99 (~300 рублей) в месяц. Похоже, Илон Маск решил таким образом компенсировать отказ от верификации на бесплатных аккаунтах.

Отметим, что новая версия Twitter Blue получит ряд возможностей, в том числе синюю галочку верификации. Ранее говорилось о цене $19,99 (~1250 рублей) в месяц, но теперь стоимость снизилась до $7,99 (~ 500 рублей).

При этом те, кто уже владеют верифицированными аккаунтами, получат «многомесячный льготный период», прежде чем им придётся раскошелиться. Но если не будут платить, то галочку заберут.