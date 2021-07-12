Сканер Touch ID не появится в Apple Watch

Будущие версии смарт-часов Apple Watch ещё не скоро получат датчик отпечатков пальцев Touch ID, именно так считает журналист Bloomberg Марк Гурман. Сам Гурман не уточнил какие именно модели он имеет в виду, но стоит предположить, что речь шла о Series 7.

Также он считает, что встроенный Touch ID в Apple Watch отлично дополнит безопасность часов и позволит заменить пластиковые карты для оплаты покупок. Немного странное заявление, учитывая, что при помощи Apple Watch можно без проблем оплачивать покупки.

По слухам, новые Apple Watch получат увеличенную батарею, что скажется на сроках работы на одном полном заряде. Каких-либо новых датчиков в грядущем обновлении не ожидается.