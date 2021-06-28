Apple Watch Series 7 получат новый дизайн и увеличенную батарею

Известный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что грядущие Apple Watch Series 7 не будут оснащаться новыми датчиками. Ожидается, что Apple отложит их внедрение до 2022 года.

Вместо этого в часы добавят более компактный чипсет S7, а всё свободное пространство займёт батарея. Таким образом автономность обновлённых часов возрастёт. Кроме того, седьмое поколение получит плоский дисплей и квадратный дизайн в стиле iPhone 12 или iPad Pro.

Выход Apple Watch Series 7 ожидается осенью 2021 года.

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