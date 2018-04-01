Систему «Мир» могут сделать обязательной для гаджетов
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Новости

Систему «Мир» могут сделать обязательной для гаджетов

Приложение Mir Pay могут сделать обязательным для гаджетов, которые будут продаваться в России. Возможность его предустановки обсуждалась на заседании рабочей группы Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Участники заседания отмечают, что установленное приложение от системы «Мир» не означает заставить пользователей устройств пользоваться ею.

Ранее ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (в неё входят Apple, Samsung, LG, Philips и др.) отказались брать на себя ответственность за стабильность производимых устройств.

Также РАТЭК просит дать тестовый период до года, чтобы опробовать все варианты. Например, установить приложение «Госуслуги» на несколько устройств и проследить за стабильностью работы.

Закон об обязательной предустановке российского софта на иностранные гаджеты вступает в силу 1 июля 2020 года.

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