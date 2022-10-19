В России запустят альтернативную оплату картами «Мир» на iPhone и Android

С 25 октября в России запускают новую систему оплаты картами «Мир» — с помощью QR-кода. Система работает так:

На смартфоне клиента создаётся QR-код; Кассир сканирует его, после чего деньги списываются; Система работает на Android и iOS.

Эта система будет использоваться во всех банках, которые поддерживают Mir Pay, но сроки появления зависят от конкретной финансовой организации. Общий запуск, как сказано выше, запланирован на будущий вторник.

На первом этапе такую возможность предоставят банки Почта Банк, ПСБ и МТС Банк. Кто будет следующим — не сообщается. Однако такая система позволит оплачивать покупки телефоном, а не физической картой.

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