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Siri на iPhone теперь работает на русском языке без интернета

Российские пользователи устройств Apple заметили, что после одного из последних обновлений iOS 17 голосовой помощник Siri получила возможность работать без интернета на русском языке.

Редакция The GEEK проверила информацию и подтверждает, что теперь даже находясь в авиарежиме, Siri способна выполнять базовые команды, например, поставить будильник, запустить таймер или любое приложение, изменить настройки.

Важно, что запустить помощника на старой версии iOS, в частности, iOS 16.7.2 без подключения к интернету, – невозможно. Напомним, что самыми старыми смартфонами, получившими возможность обновиться до iOS 17 стали iPhone XS и iPhone XR. Так что пользователи данных устройств и более новых теперь могут использовать Siri на русском языке без подключения к сети.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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