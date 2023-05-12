Сериал «Офис» исчезнет из каталога «Кинопоиска» после 9 июня

Популярный сериал «Офис» может исчезнуть из каталога онлайн-кинотеатра «Кинопоиска».

Предположительно, это связано с истечением контракта с правообладателем NBCUniversal. Пока представители сервиса не комментируют данную информацию официально.

Создателем шоу «Офис» является Грег Дэниелс. Всего было снято 9 сезонов, в которых принимали участие Стив Карелл, Джон Красински, Рэйн Уилсон и многие другие. Сериал выходил в период с 2005 по 2013 год.