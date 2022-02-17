Сегодня выйдет смартфон OnePlus Nord CE 2 5G

Сегодня состоится презентация смартфона OnePlus Nord CE 2 5G с неплохой ценой и характеристиками. Как сообщается, новинка получит 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Будет также версия на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Отметим наличие слота для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ.

Внутри будет установлен процессор MediaTek Dimensity 900 с поддержкой 5G. В качестве экрана используется 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц и разрешением FHD+.

Основная камера получит модули на 64, 8 и 2 МП. Что касается аккумулятора, то он тут стандартный — 4500 мА•ч. Обещан зарядный блок на 65 Вт, что даст зарядку на целый день за 15 минут.

Цена вопроса — порядка $300..

Подпишитесь на наш Telegram и Instagram. Там много интересного!