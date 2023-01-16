Сборник Grand Theft Auto: The Trilogy появится в EGS

Скандальное издание Grand Theft Auto: The Trilogy будет доступно в EGS с 19 января. Об этом пишет инсайдер billbil-kun, который практически всегда предоставляет правдивую информацию по PS Plus.

Первую неделю трилогию можно будет приобрести со скидкой в 50%. Также есть предположение, что сборник появится в Steam.

Официальной информации о появлении Grand Theft Auto: The Trilogy в Steam или EGS пока нет. Ранее подтверждение слухов находили в базе SteamDB и лаунчере Rockstar Games.

Релиз Grand Theft Auto: The Trilogy состоялся 9 октября 2021 года. Тогда сборник собрал шквал гневных отзывов, а также низкие оценки из-за множества технических проблем и багов. Чуть позже разработчики Rockstar принесли свои извинения перед игроками за ужасную реализацию проекта. Спустя 8 месяцев с момента релиза, игра получила первое обновление.