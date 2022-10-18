GTA: The Trilogy получила первое обновление

Скандальный сборник Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получил первое обновление спустя 8 месяцев с момента релиза.

В описании обновления под номером 1.04.5 говорится только об «улучшенной стабильности на всех платформах». Но игроки смогли сами отыскать нововведения, которые почему-то не были анонсированы разработчиками. Среди прочего, появилась опция для управления размытием и улучшилась анимация при выборе оружия.

Вес патча на PlayStation и Xbox составляет около 500 Мб, а вот версия для PC потребует загрузить около 32 ГБ. Разница заключается в особенностях перезаписывания файлов. Если консолям достаточно заменить что-то выборочно, то на PC происходит перезапись всех файлов сразу.

Релиз мобильной версии Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition для iOS и Andoird, должен состояться в марте 2023 года. Сейчас игра доступна на PlayStation, Xbox, Switch и PC.

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