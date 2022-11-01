СберМаркет запустил возможность оплаты заказов частями

СберМаркет запустил альтернативный вариант рассрочки — оплата заказов частями. По словам представителей сервиса, новая опция позволяет получать товары сразу в день заказа даже если полная оплата не внесена сразу.

На весь процесс уходит до 1 минуты. Для оформления требуется добавить нужный товар в корзину и выбрать «Оплата частями».

Оплата делится на 4 части. Изначально спишется 25% от суммы при оформлении заказа, а другая часть будет списываться каждые две недели равными долями. При этом сумма заказа не будет облагаться дополнительным процентом, услугами страхования или чем-то подобным.