SberDevices будет выпускать компьютеры и планшеты

ООО «СалютДевайсы», которому принадлежат права на бренд SberDevices, были поданы документы на поставку планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны Евразийского экономического союза. При этом ещё в сентябре 2022 года компания зарегистрировала сертификаты на ПК и ноутбуки, в декабре — на серверы Centrum и программно-аппаратные комплексы SmartRack, а в январе — на планшеты Tab.

Производство идёт в Китае, этим занимается Shenzhen iNet Mobile Internet Technology. На первых порах планируется использовать решения для собственных задач, а затем их выведут на рынок.

При этом в России есть «избыток компаний, ввозящих технику под своим брендом», заявляют эксперты. Потому,м наверняка, компания будет продавать свои решения на «СберМегаМаркете». Однако другие специалисты полагают, что успех на рынке зависит не только от первых строчек в фирменном магазине продаж, но также от технических характеристик, страны сборки и используемой ОС.