«Сбер» выпустил умный тонометр с голосом Сергея Бурунова

«СберЗдоровье» (входит в экосистему «Сбера»), объявил о выпуске своего первого медицинского устройства — умного тонометра. Тонометр уже доступен для покупки на маркетплейсах и стоит 2490 рублей. Кроме того, он будет доступен в отделениях банка в будущем.

Умный тонометр оснащен жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и универсальной манжетой. Данные, полученные при измерении давления, отправляются в мобильное приложение «СберЗдоровья» по Bluetooth. В устройстве также есть встроенная память на 240 измерений. Для более удобного использования тонометра есть динамик, который озвучивает результаты измерений голосом актёра Сергея Бурунова.

Приложение «СберЗдоровья» умеет напоминать владельцу о необходимости измерения давления и отправлять данные на удаленный сервер для анализа. В случае отклонений от нормы, владельцу тонометра предложат подписку на сервис телемедицины или врач-кардиолог из «СберЗдоровья» свяжется с ним для консультации. С тонометром прилагается три месяца на удаленное наблюдение врача-кардиолога бесплатно.

Производством тонометра занимается китайская фирма Jamr Medical. Тем не менее «Сбер» уже планирует локализовать выпуск устройства в России. «Сбер» предлагает ряд устройств в рамках своей линейки SberDevices, включая умные колонки и дисплеи, медиаприставки, лампочки и розетки.

Новый умный тонометр от «СберЗдоровья» является частью стратегии «Сбера» по расширению своей экосистемы, которая включает в себя не только финансовые услуги, но и различные технологические решения для улучшения качества жизни клиентов.