Сбер начал устанавливать фирменное приложение на iPhone в своих отделениях

После удаления приложений Сбербанк Онлайн и СБОЛ из App Store многие пользователи iPhone потеряли возможность удобно пользоваться онлайн банком. Сейчас Сбер нашел новый способ, он предлагает устанавливать фирменное приложение на iPhone прямо в отделениях по всей стране.
На момент написания заметки, услуга доступна только в 5 тысячах отделениях.
Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать.— рассказал представитель Сбера Кирилл Царев
В техподдержке кредитной организации редакции The GEEK подтвердили, что такая услуга действительно предоставляется. Просмотреть отделения с данной опцией можно на сайте банка в разделе «Офисы СберБанка».
Установка СБОЛ на iPhone происходит через шнур с ПК при помощи сервиса SberInstaller и корпоративной учётной записи Apple ID.
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