Сбер начал устанавливать фирменное приложение на iPhone в своих отделениях

После удаления приложений Сбербанк Онлайн и СБОЛ из App Store многие пользователи iPhone потеряли возможность удобно пользоваться онлайн банком. Сейчас Сбер нашел новый способ, он предлагает устанавливать фирменное приложение на iPhone прямо в отделениях по всей стране.

На момент написания заметки, услуга доступна только в 5 тысячах отделениях.

Вы просто приходите с устройством, и мы вам на него устанавливаем приложение. Также мы доработали нашу веб-версию и будем ее развивать. — рассказал представитель Сбера Кирилл Царев

В техподдержке кредитной организации редакции The GEEK подтвердили, что такая услуга действительно предоставляется. Просмотреть отделения с данной опцией можно на сайте банка в разделе «Офисы СберБанка».

Установка СБОЛ на iPhone происходит через шнур с ПК при помощи сервиса SberInstaller и корпоративной учётной записи Apple ID.