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Новости

Samsung выпустила трейлер мероприятия Galaxy Unpacked 2021. На нём покажут Galaxy S21

Компания Samsung опубликовала официальный трейлер предстоящего мероприятия Samsung Galaxy Unpacked 2021. На нём производитель покажет новую серию флагманских устройств Galaxy.

По всей видимости новый Galaxy S21 получит тройную камеру, которую ранее показывали инсайдеры на рендерах. Об этом свидетельствует кадр из свежего трейлера.

  • Snimok Ekrana 2021 01 12 V 10.54.35
Кадр из трейлера Samsung Galaxy Unpacked 2021

Если верить ранним изображениям, то дизайн 21-й линейки очень похож на S20. Главным отличием является модуль основной камеры, который перетекает в боковую рамку и выпирает из корпуса. Так что чехол нужен обязательно.

  • Samsung S21
  • Samsung S21
  • Samsung S21

Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2021 состоится 14 января в 18:00 по московскому времени на официальном сайте Samsung.

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Источник:
Samsung
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