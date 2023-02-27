Samsung выпустила бюджетный Galaxy A14 без поддержки 5G

Samsung представила обновленную версию Galaxy A14 5G, его стоимость пока не называется, но она должна быть доступной. У смартфона убрали поддержку сетей пятого поколения и немного изменили характеристики. Новинка называется аналогично — Galaxy A14.

Устройство сохранило 6,6-дюймовый LCD-дисплей с разрешением Full HD+. Процессор Exynos 1330 изменился на MediaTek Helio G80, емкость аккумулятора осталась в 5000 мАч + поддержка 15-ваттной зарядки. Основная тройная: главный 50-мегапиксельный модуль + 5-мегапиксельный широкоугольный + 2-мегапиксельный макро.

Samsung Galaxy A14 работает на Android 13 с интерфейсом One UI. У новинки добавились NFC и сканер отпечатка пальцев.

Всего есть четыре цветовых вариации: черная, серебристая, темно-красная и зеленая. Конфигурации памяти следующие: 6 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD до 1 ТБ. Ждем стоимость и выхода на другие рынки.