Samsung выпустит Galaxy S23 FE с улучшенной камерой 50 Мп

Инсайдер Tech_Reve рассказал подробности о фанатском Galaxy S23 FE. Смартфон все-таки выйдет, несмотря на пропущенную серию в прошлом году.

Сообщается, что процессором для Galaxy S23 FE послужит Exynos 2200. Главным преимуществом новинок станет основная камера — ее наделят 50-мегаписксельным сенсором ISOCELL GN3 вместо 12-мегапиксельного. Дополнительные модули будут без изменений: 8-мегапиксельный телефото с 3-кратным зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный.

Еще одним хорошим изменением станет стеклянная задняя панель вместо привычной пластиковой.

Оперативная и встроенная память будет типа LPDDR5 и UFS 3.1.

Представить Samsung Galaxy S23 FE могут в конце лета/начале осени. Ждем.