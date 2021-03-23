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Новости

Samsung скоро начнёт производство новых LTPO-экранов для iPhone 13

Компания Samsung скоро начнёт производство OLED-панелей LTPO для iPhone 13. Сейчас производственные линии Samsung Display модернизируются под эти задачи.

Эти дисплеи будут поддерживать частоту до 120 Гц. Изначально их обещали в iPhone 12, однако этого не произошло. Впрочем, учитывая малое время работы без подзарядки, в высокой частоте нет нужды.

Как ожидается, новые экраны будут более энергоэффективными, чем традиционные OLED-дисплеи. Также им приписывают динамическую частоту обновления, что позволит повышать и снижать её в зависимости от задачи.

При этом новые дисплеи получат только iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Для младших моделей задействуют более традиционные экраны с частотой до 60 Гц. При этом аналитик Wedbush Дэниел Айвз считает, что iPhone 13 покажут в сентябре.

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Источник:
Phone Arena
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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