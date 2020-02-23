Samsung разослала пользователям странное уведомление

Многим владельцам смартфонов Samsung Galaxy со вчера приходят странные уведомления. По большей части в пуше “Поиск моего мобильного устройства” стоит цифра “1”. На этом все.

Оказалось, что дорисовывать картины из современных ужастиков не стоит. “Черное зеркало” не ожило, а единица в сообщении не является пугающим отчетом “до”.

Samsung решила не томить пользователей и объяснила, что подобное уведомление ничего не значит. Компания проводила профилактические работы на серверах Find My Mobile. На сами устройства ни уведомления, ни работы никак не влияют.