Samsung разослала пользователям странное уведомление
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Samsung разослала пользователям странное уведомление

Многим владельцам смартфонов Samsung Galaxy со вчера приходят странные уведомления. По большей части в пуше “Поиск моего мобильного устройства” стоит цифра “1”. На этом все.

Оказалось, что дорисовывать картины из современных ужастиков не стоит. “Черное зеркало” не ожило, а единица в сообщении не является пугающим отчетом “до”.

Find Samsung

Samsung решила не томить пользователей и объяснила, что подобное уведомление ничего не значит. Компания проводила профилактические работы на серверах Find My Mobile. На сами устройства ни уведомления, ни работы никак не влияют.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить