Samsung распрощается с Android и перейдёт на Google Fuchsia

Ещё до анонса Google Fuchsia ходили слухи, что эта ОС создаётся для замены Android. В мае этого года появились новые слухи, что Samsung может отказаться от Android и перейти на новую систему. И вот теперь появились подтверждения этому.

Как заявил аналитик Дохён Ким, это произойдёт, хотя и не сразу. На процесс уйдёт несколько лет. Эти же данные подтвердил известный инсайдер Ice Universe, который нередко «сливал» данные из закулисья Samsung и других компаний.

Отметим, что разработка Fuchsia идёт минимум с 2016 года. На этой системе уже работает умный дисплей Nest Hub первого поколения. Сама же ОС позиционируется в качестве универсального решения под разные устройства — от смартфонов до ПК и телевизоров. В ней заявлена простота обновления и микроядерная структура.

Отметим, что в 2018 году говорилось о планах перевода смартфонов Pixel на Fuchsia. Тогда сроки оценивались примерно в 5 лет.