Samsung работает над полностью беспроводным телевизором

Samsung анонсировала абсолютно беспроводной телевизор. Показать его прототип производитель хотел еще на выставке CES 2020, но по ряду причин не смог этого сделать. Скорее всего, ожидать такой телевизор стоит на следующей CES 2021.

Один из руководителей Samsung, Хан Чон Хи сообщил, что для работы новинке не потребуется ни силовой кабель, ни кабель для передачи изображения. Телевизор будет работать по принципу электромагнитной индукции. На данный момент устройство находится на стадии тестирования и уже способно передавать электроэнергию по воздуху до 2 м.

Ожидается, что Samsung представит не один, а линейку таких беспроводных телевизоров. Скорее всего, вся линейка будет премиум-сегмента.

Кстати, еще 10 лет назад на CES 2010 компания Haier представила первый телевизор с беспроводной передачей сигналов и видео. Но сама технология была “сырая”, а стоимость крайне высока. Поэтому беспроводный телевизор от Haier так и остался концептом.