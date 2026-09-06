Утечка: Samsung Galaxy A18 показали на рендерах и раскрыли технические характеристики

Профильное издание Android Headlines опубликовало рендеры и технические характеристики грядущего «народного» бюджетника Samsung Galaxy A18. Из «утечки» стало известно, что новинка внешне практически также выглядит, как и прошлогодний Galaxy A17, который, как и его предшественники стал самым продаваемым в мире Android-смартфоном начального уровня.

По словам источника, Galaxy A18 получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 90 Гц. За вычислительные возможности будет отвечать старенький чип MediaTek Helio G99, который был представлен ещё в 2022 году. На выбор пользователю доступны всего две конфигурации памяти ОЗУ/ПЗУ: 4/128 и 4/256 ГБ, есть поддержка microSD-карт до 2 ТБ.

Основной модуль камер состоит из трёх сенсоров, из которых: главный на 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.8, сверхширик на 5 Мп и макрозаглушка на 2 Мп.

Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Устройство поддерживает Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и получило влагозащиту по стандарту IP64. Кроме этого, источник заявляет, что Galaxy A18 будет доступен в двух версиях — с поддержкой сетей 4G либо 5G. Размеры устройства составят 164,4 x 77,9 x 7,7 мм при массе 193 грамма.

Несмотря на то, что Samsung практически не изменила технические характеристики Galaxy A18 в сравнении с предшественником, цена грядущей новинки может быть на 100 евро дороже и составить 299 евро (30 070 ₽) за базовую модель с поддержкой сети 4G.

Когда состоится презентация Samsung Galaxy A18, пока неизвестно.