Samsung представила мощный чипсет Exynos 2200 для Galaxy S22

Компания Samsung официально представила свою новую флагманскую однокристальную систему для смартфонов Exynos 2200. Её особенностью стала графическая подсистема с аппаратной трассировкой лучей под названием Xclipse 920. Этот ускоритель основан на архитектуре AMD RDNA 2

Графическая архитектура AMD RDNA 2 позволяет использовать передовые энергоэффективные графические решения для ПК, ноутбуков, консолей, автомобилей, а теперь и для мобильных телефонов. Графический процессор Xclipse от Samsung — это первенец нескольких запланированных поколений графики AMD RDNA в SoC Exynos. Мы не можем дождаться, когда пользователи мобильных телефонов ощутят великолепие игровых возможностей, основанных на нашем технологическом сотрудничестве. Дэвид Ванг, старший вице-президент группы Radeon Technologies в AMD

В компании считают, что мощность Xclipse находится между консольными и мобильными GPU. Процессорная же часть включает в себя три кластера: одиночное суперядро Cortex-X2, три Cortex-A710 и четыре Cortex-A510.

Помимо этого, есть модем 5G, движок ИИ с двухъядерным нейрочипом и процессором изображения. Заявлена поддержка камер до 200 МП (одновременная работа 6 и 32-мегапиксельных датчиков), экранов с разрешением 4К с кадровой частотой 120 Гц и экраны QHD+ с кадровой частотой 144 Гц. В числе других особенностей отметим поддержку памяти LPDDR5 и UFS 3.1.

При этом первые тесты показывают, что чипсет уступает Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dinensity 9000 в тестах. Так, смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra с Exynos 2200 набрал в AnTuTu 977 613 баллов. Конкуренты же обеспечили уровень около 1 030 000 баллов.

В Geekbench 5 результат Exynos 2200 составил 1108 баллов в однопоточном тесте и 3516 баллов в многопоточном. У Snapdragon 8 Gen 1 – около 1200 и 1800 баллов. У Dimensity 9000 – 1287 и 4474 баллов соответственно.

А в тесте Aztec Ruins из GFXBench Exynos 2200 выдал 109 FPS, а Snapdragon 8 Gen 1 показал сразу 139 кадров в секунду. Похоже, что Xclipse 920 уступает Andreno 730.

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