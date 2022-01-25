Samsung показала чип для сканера отпечатка пальца в банковской карте

Компания Samsung представила систему, которую она называет интеллектуальной многофункциональной микросхемой защиты отпечатков пальцев для биометрических платежных карт. Если проще, это компактный сканер отпечатка для банковских и других карт.

Чип называется S3B512C, он соответствует всем основным требованиям и сертификациям. При этом это первый такой чип на рынке. По данным компании, S3B512C не только отсканирует отпечаток, но также сохраняет и аутентифицирует зашифрованные данные с помощью Secure Element. Помимо этого, он обрабатывает данные с помощью защищенного процессора.

Само собой, пока что не сообщается, когда и в каком банке такие карты появятся в первую очередь. Однако до России они вряд ли скоро дойдут.

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