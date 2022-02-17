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Новости

Samsung проведёт вторую презентацию 27 февраля

Компания Samsung объявила об участии на выставке MWC 2022 (Mobile World Congress). На ней будут продемонстрированы новые устройства.

На самом тизере компания демонстрирует сгибающиеся смартфоны, ноутбук, недавно вышедший Galaxy S22 Ultra, планшет и смарт-часы. Есть предположения, что компания покажет новое поколение Galaxy Flip и Fold.

Мероприятие пройдёт 27 февраля, а наблюдать за ним можно будет на YouTube-канале Samsung в 21:00 по московскому времени.

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Источник:
Samsung, The GEEK

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