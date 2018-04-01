Samsung объяснила блокировку телевизоров в России

После возмущения пользователей из России, Украины, Белоруссии и Молдавии, а также многочисленных сообщений в СМИ про блокировку смарт-телевизоров, компания Samsung выпустила официальное заявления с объяснениями.

Блокировка затронула функции устройств, которые были произведены для использования на территории других государств или регионов. Заблокированные функции не могли быть доступны на таких устройствах без проведения манипуляций по изменению установленных заводских настроек (например, разблокировкой или перепрошивкой), — сообщается компанией.

Также в компании добавили, что такие устройства не сертифицированы для использования в российском регионе, что исключает возможность производителя гарантировать корректную их работу, доступность всех функций, а также своевременное и качественное сервисное обслуживание в соответствии с глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics. Кроме того, часть сервисов, реализуемых через заблокированную платформу, могут иметь лицензионные ограничения по территории использования.

Кроме того, отмечается как отличить сертифицированные телевизоры для продажи на территории России. Полное наименование модели должно заканчиваться на латинские буквы RU.

Скриншот блокировки

О блокировке стало известно 6 февраля от пользователя ресурса vc.ru. Он сообщил, что его телевизор перестал запускать приложения и появилось сообщение о том, что телевизор не может полноценно работать в регионе местонахождения. Устройство было куплено в 2019 году в российском интернет-магазине, который присутствует в Яндекс Маркете.