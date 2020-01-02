Samsung обновит старые флагманы до Android 10
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Samsung обновит старые флагманы до Android 10

Мы всегда ждем от производителей смартфонов качественной поддержки устройств. Это касается и представителей Samsung, которые подтвердили наши ожидания. Если раньше считалось, что выпущенный еще в далеком 2017 году Galaxy S8 и Galaxy Note 8 будут обновлены лишь до Android 9 Pie, то теперь появилась новая информация.

1 37

Утечкой, как ни странно, стал чат поддержки, в котором общался один из обладателей данного устройства. В диалоге представитель компании упомянул, что модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8 в скором времени должны обновиться до Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить