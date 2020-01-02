Samsung обновит старые флагманы до Android 10

Мы всегда ждем от производителей смартфонов качественной поддержки устройств. Это касается и представителей Samsung, которые подтвердили наши ожидания. Если раньше считалось, что выпущенный еще в далеком 2017 году Galaxy S8 и Galaxy Note 8 будут обновлены лишь до Android 9 Pie, то теперь появилась новая информация.

Утечкой, как ни странно, стал чат поддержки, в котором общался один из обладателей данного устройства. В диалоге представитель компании упомянул, что модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8 в скором времени должны обновиться до Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.