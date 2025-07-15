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Samsung начала тестирование One UI 8 для Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Последнее крупное обновление для этих раскладушек.

Samsung начала тестировать обновление One UI 8 (Android 16) для складных смартфонов Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Эта прошивка станет последним крупным обновлением для этих моделей.

Однако, стоит запастись терпением. Samsung сначала обновит до One UI 8 свои новейшие раскладушки, а затем в течение месяца апдейт должен добраться и до старых смартфонов.

One UI 8 станет финальным большим обновлением операционной системы для Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Вероятно, в следующем году они еще получат One UI 8.5, а затем Samsung перейдет исключительно на выпуск патчей безопасности до конца срока поддержки.

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Источник:
SamMobile, X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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