OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода

OnePlus официально объявила дату выхода своей новой оболочки OxygenOS 16 на базе Android 16 — релиз состоится 16 октября 2025 года. Разработчики обещают значительные улучшения в скорости работы, возможностях персонализации и внедрение продвинутых функций искусственного интеллекта.

На промопостере OnePlus представила новый девиз — «Intelligently Yours» («Интеллектуально ваш») — и обновленный логотип OnePlus AI.

OxygenOS 16 обещает сохранить фирменную простоту интерфейса OnePlus, при этом сделав систему умнее, быстрее и удобнее.