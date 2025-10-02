Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16

Стабильную версию системы One UI 8 на базе Android 16 получили еще шесть смартфонов Samsung: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy А34 и Galaxy А54.

При этом линейка Galaxy S23 начала получать обновления не только в Южной Корее, но и в других странах, включая Австралию, Египет, Францию, Германию, Иран, Малайзию, Испанию, Турцию и Украину.

Что касается Galaxy А34 и Galaxy А54, то обновление распространяется в Южной Корее, но вскоре должно выйти и в других странах.