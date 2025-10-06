Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16) | The GEEK
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)

Неофициальный перечень устройств, которые почти наверняка получат обновление.

OnePlus официально объявила, что оболочка OxygenOS 16 на базе Android 16 выйдет уже 16 октября 2025 года. Релиз состоится одновременно по всему миру.

Официальный список моделей, которые получат Android 16, OnePlus пока не публиковала. Однако энтузиасты и инсайдеры собрали предварительный перечень устройств, которые почти наверняка получат обновление. В него входят:

  • OnePlus 13;
  • OnePlus13R;
  • OnePlus 13T;
  • OnePlus 13S;
  • OnePlus Open;
  • OnePlus 12;
  • OnePlus 12R;
  • OnePlus 11;
  • OnePlus 11R;
  • OnePlus Nord 5;
  • OnePlus Nord 4;
  • OnePlus Nord 3;
  • OnePlus Nord CE5;
  • OnePlus Nord CE4;
  • OnePlus Nord CE4 Lite;
  • OnePlus Pad 3;
  • OnePlus Pad Lite;
  • OnePlus Pad 2;
  • OnePlus Pad.

Также ожидается, что новые устройства бренда, включая OnePlus 15 и OnePlus Pad 3, выйдут уже с предустановленной OxygenOS 16.

Точный список поддерживаемых моделей и детали обновления компания раскроет во время презентации.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
