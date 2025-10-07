Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)

Компания Vivo официально подтвердила скорый выход своей новой оболочки OriginOS 6 на международный рынок. Глобальная презентация системы, построенной на базе Android 16, состоится 15 октября.
Это событие знаменует собой важный шаг для компании, поскольку OriginOS 6 заменит привычную для многих пользователей за пределами Китая оболочку Funtouch OS, объединив программное обеспечение для всех регионов. После презентации начнется постепенное распространение обновления на совместимые смартфоны брендов Vivo и iQOO.
В сети уже начали появляться предполагаемые списки устройств, которые получат обновление. В частности, один из таких был опубликован порталом Gizmochina. Он основан на текущей политике обновлений производителя. Сама Vivo не публиковала официальный перечень совместимых моделей.
Список смартфонов Vivo и iQOO, которые могут получить OriginOS 6 на Android 16
Vivo:
- Vivo X200;
- Vivo X200 Pro;
- Vivo X200 Ultra;
- Vivo X200 FE;
- Vivo X200s;
- Vivo X200 Pro mini;
- Vivo X100;
- Vivo X100 Pro;
- Vivo X100 Ultra;
- Vivo X100s;
- Vivo X100s Pro;
- Vivo X90;
- Vivo X90 Pro;
- Vivo X90 Pro+;
- Vivo X90s;
- Vivo X Fold 5;
- Vivo X Fold 3 Pro;
- Vivo X Fold 2;
- Vivo X Flip;
- Vivo V60;
- Vivo V60e;
- Vivo V60 Lite;
- Vivo V60 Lite 4G;
- Vivo V50;
- Vivo V50e;
- Vivo V50 Lite;
- Vivo V50 Lite 4G;
- Vivo V40;
- Vivo V40e;
- Vivo V40 Lite;
- Vivo V40 Lite 4G;
- Vivo V40 SE;
- Vivo V40 Pro;
- Vivo V30;
- Vivo V30e;
- Vivo V30 Pro;
- Vivo V30 SE;
- Vivo V30 Lite;
- Vivo T4;
- Vivo T4 Lite;
- Vivo T4 Pro;
- Vivo T4 Ultra;
- Vivo T4x;
- Vivo T4R;
- Vivo T3;
- Vivo T3 Lite;
- Vivo T3 Pro;
- Vivo T3 Ultra;
- Vivo T3x;
- Vivo Y400;
- Vivo Y400 4G;
- Vivo Y400 Pro;
- Vivo Y300;
- Vivo Y300 Plus;
- Vivo Y300 Pro;
- Vivo Y300 Pro+;
- Vivo Y300 GT;
- Vivo Y300t;
- Vivo Y300i;
- Vivo Y200 4G;
- Vivo Y200+;
- Vivo Y200 Pro;
- Vivo Y200e;
- Vivo Y200 GT;
- Vivo Y200i;
- Vivo Y200t;
- Vivo Y39;
- Vivo Y29 4G;
- Vivo Y29s;
- Vivo Y19;
- Vivo Y19s Pro.
iQOO:
- iQOO 13;
- iQOO 12;
- iQOO 12 Pro;
- iQOO 11;
- iQOO 11s;
- iQOO 11 Pro;
- iQOO Neo 10;
- iQOO Neo 10R;
- iQOO Neo 9;
- iQOO Neo 9 Pro;
- iQOO Z10;
- iQOO Z10R;
- iQOO Z10 Lite;
- iQOO Z10X;
- iQOO Z9;
- iQOO Z9x;
- iQOO Z9s;
- iQOO Z9s Pro;
- iQOO Z9 Lite.
Кроме того, новую систему получат смартфоны серий Vivo X300 и iQOO 15.
