Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16) | The GEEK
close
Новости

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 6 (Android 16)

OriginOS наконец-то будет доступна пользователям за пределами Китая.

Компания Vivo официально подтвердила скорый выход своей новой оболочки OriginOS 6 на международный рынок. Глобальная презентация системы, построенной на базе Android 16, состоится 15 октября.

Это событие знаменует собой важный шаг для компании, поскольку OriginOS 6 заменит привычную для многих пользователей за пределами Китая оболочку Funtouch OS, объединив программное обеспечение для всех регионов. После презентации начнется постепенное распространение обновления на совместимые смартфоны брендов Vivo и iQOO.

В сети уже начали появляться предполагаемые списки устройств, которые получат обновление. В частности, один из таких был опубликован порталом Gizmochina. Он основан на текущей политике обновлений производителя. Сама Vivo не публиковала официальный перечень совместимых моделей.

Список смартфонов Vivo и iQOO, которые могут получить OriginOS 6 на Android 16

Vivo:

  • Vivo X200;
  • Vivo X200 Pro;
  • Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X200 FE;
  • Vivo X200s;
  • Vivo X200 Pro mini;
  • Vivo X100;
  • Vivo X100 Pro;
  • Vivo X100 Ultra;
  • Vivo X100s;
  • Vivo X100s Pro;
  • Vivo X90;
  • Vivo X90 Pro;
  • Vivo X90 Pro+;
  • Vivo X90s;
  • Vivo X Fold 5;
  • Vivo X Fold 3 Pro;
  • Vivo X Fold 2;
  • Vivo X Flip;
  • Vivo V60;
  • Vivo V60e;
  • Vivo V60 Lite;
  • Vivo V60 Lite 4G;
  • Vivo V50;
  • Vivo V50e;
  • Vivo V50 Lite;
  • Vivo V50 Lite 4G;
  • Vivo V40;
  • Vivo V40e;
  • Vivo V40 Lite;
  • Vivo V40 Lite 4G;
  • Vivo V40 SE;
  • Vivo V40 Pro;
  • Vivo V30;
  • Vivo V30e;
  • Vivo V30 Pro;
  • Vivo V30 SE;
  • Vivo V30 Lite;
  • Vivo T4;
  • Vivo T4 Lite;
  • Vivo T4 Pro;
  • Vivo T4 Ultra;
  • Vivo T4x;
  • Vivo T4R;
  • Vivo T3;
  • Vivo T3 Lite;
  • Vivo T3 Pro;
  • Vivo T3 Ultra;
  • Vivo T3x;
  • Vivo Y400;
  • Vivo Y400 4G;
  • Vivo Y400 Pro;
  • Vivo Y300;
  • Vivo Y300 Plus;
  • Vivo Y300 Pro;
  • Vivo Y300 Pro+;
  • Vivo Y300 GT;
  • Vivo Y300t;
  • Vivo Y300i;
  • Vivo Y200 4G;
  • Vivo Y200+;
  • Vivo Y200 Pro;
  • Vivo Y200e;
  • Vivo Y200 GT;
  • Vivo Y200i;
  • Vivo Y200t;
  • Vivo Y39;
  • Vivo Y29 4G;
  • Vivo Y29s;
  • Vivo Y19;
  • Vivo Y19s Pro.

iQOO:

  • iQOO 13;
  • iQOO 12;
  • iQOO 12 Pro;
  • iQOO 11;
  • iQOO 11s;
  • iQOO 11 Pro;
  • iQOO Neo 10;
  • iQOO Neo 10R;
  • iQOO Neo 9;
  • iQOO Neo 9 Pro;
  • iQOO Z10;
  • iQOO Z10R;
  • iQOO Z10 Lite;
  • iQOO Z10X;
  • iQOO Z9;
  • iQOO Z9x;
  • iQOO Z9s;
  • iQOO Z9s Pro;
  • iQOO Z9 Lite.

Кроме того, новую систему получат смартфоны серий Vivo X300 и iQOO 15.

id·212067·20251007_1953
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Samsung выпустила One UI 8 для линейки Galaxy S22 — последнее обновление Android
Этот день настал: Sony перестала класть зарядные USB-кабели в комплект к смартфонам
Google сняла с продажи восстановленные Pixel 6 и Pixel 6 Pro
Nothing добавила новую функцию кнопке Essential Key в Phone (3), (3a) и (3a) Pro
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода
Apple увеличит производство iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max из-за высокого спроса
Стала известна дата глобального запуска OnePlus 15
Tecno Spark Slim появился в России до официального анонса
Яндекс Маркет запустил продажи смартфона iQOO Z10R
Еще 6 смартфонов Samsung получили One UI 8 на базе Android 16
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
FuntouchOS — все? Vivo анонсировала глобальный тест OriginOS 6
Vivo раскрыла дизайн X300 и X300 Pro почти за месяц до анонса
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
Nothing анонсировала Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Обзор IQOO 13
Характеристики iQOO 15 утекли в сеть до анонса
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры