Samsung может выпустить складной планшет

Представители Samsung не раз заявляли, что в их планах выпуск складного планшета. Первые упоминания о таком устройстве появились давно и из них был сделан вывод, что появится девайс уже в этом году. Однако эта информация сегодня была опровергнута другим источником, который утверждает, что аппарат вероятнее всего, появится в следующем году в первом квартале.

Galaxy Z Fold Tab — именно такое предварительное название получил рассматриваемый планшет. Но самое интересное то, что количество сгибаемых сторон будет две. Пока неизвестно, будет ли одна из сгибаемых сторон экраном, но факт состоит в том, что мы получим еще более компактное устройство, которое будет сопоставимо по размерам с несгибаемыми.

Первые официальные новости об этом гаджете должны быть поведаны уже летом. А полигоном для испытания нового устройства станет именно Z Fold. Ожидается, что новый сгибаемый планшет будет поддерживать и S Pen. Естественно, что для защиты изгибаемого экрана будет применяться улучшенного ультратонкое защитное стекло.