Смартфоны Samsung получат графику уровня PlayStation 5 и Xbox Series X

На выставке Computex 2021 компания AMD сообщила, что новые флагманские процессоры Exynos от Samsung получат встроенную графику от «красных». Как заявила Лиза Су, графический процессор будет основан на новейшей архитектуре RDNA 2.

Watch the fantastic presentation of @LisaSu in here. @AMD revealed the future of graphics and computing including #RDNA2 for #Exynos. https://t.co/2OhVdPoAiW — Samsung Exynos (@SamsungExynos) June 1, 2021

Это означает поддержку трассировки лучей и прочих графических нововведений. А ещё это означает, что смартфоны будут в этом плане почти на уровне PS5 и Xbox Series S/X. Ведь в консолях тоже применяется графика на архитектуре RDNA 2. Разница только в частотах и количестве потоковых процессоров.

Пока не уточняется, какой это будет процессор, какие смартфоны его получат и когда. Однако очевидно, что это будет решение для топовых моделей — либо флагманов, либо специализированных игровых смартфонов.

В компании Samsung заявили, что подробности озвучат позднее.

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