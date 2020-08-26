Samsung готовит ещё три смартфона с гибкими экранами

По данным сетевых источников, компания Samsung готовится всерьёз осваивать новый для себя рынок — рынок складных смартфонов с гибкими экранами.

Профильные ресурсы сообщают, что флагман Samsung Galaxy Z Fold2 5G может получить сразу несколько преемников. Речь идёт о моделях Galaxy Z Fold Lite, Galaxy Z Fold S и Galaxy Z Fold 3, некоторые технические особенности их уже известны.

Сообщается, что «лайтовая» версия получит экран из бесцветного полиимида, а «тройка» — ультратонкое стекло и стилус. А вот модель S, как заявлено, может раскрываться внутрь и наружу. Это делает её потенциально самой дорогой и интересной, но также самой механически уязвимой.

Что касается цен, то источник приписывает Galaxy Z Fold Lite стоимость в 1000 долларов, а вот прайс Galaxy Z Fold 3 явно будет выше 2000 долларов. О цене Galaxy Z Fold S сведения пока не приведены.