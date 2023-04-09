Стали известны спецификации камер складных Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

Популярный инсайдер Йогеш Брар рассказал характеристики камер будущих Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5. Сообщается, что стоить ждать следующие спецификации:

Samsung Galaxy Z Fold5 — 50-мегаписексельный основной датчик + 12-мегапиксельный сверхширокоугольный + 10-мегапиксельный телеобъектив;

Samsung Galaxy Z Flip5 — 12-мегапиксельный основной + 12-мегапиксельный сверхширокоугольный.

Помимо этого, новинкам приписывают улучшенный шарнир, который будет сильнее скрывать складку экрана. Внешние дисплеи должны стать сильно больше, а процессорами послужат не фирменные Samsung Exynos, а Snapdragon 8 Gen 2.

Представить складные новинки должны традиционно в августе.

Ранее раскладушка Z Flip5 с увеличенным дисплеем появилась на качественных рендерах, их можно посмотреть здесь.