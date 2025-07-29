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Первый качественный рендер Samsung Galaxy S26 Ultra появился в сети

Ice Universe представил концепт, основанный на утечках о флагмане.

Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первый качественный рендер Samsung Galaxy S26 Ultra. Он не является официальным, это концепт, основанный на утечках о будущем флагманском смартфоне.

По словам информатора, Galaxy S26 Ultra будет тоньше, чем S25 Ultra. Однако блок камер, который выступает из корпуса, либо останется прежним, либо станет даже толще. Инсайдер предполагает, что он будет выступать примерно на 3 мм.

Ранее стало известно, что S26 Ultra получит долгожданные улучшения по батарее и скорости зарядки.

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Источник:
Android Headlines
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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