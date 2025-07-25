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Samsung Galaxy S26 Ultra получит долгожданные улучшения по батарее и скорости зарядки

Пока на уровне слухов и инсайдов, которые противоречат друг другу.

Флагманский Samsung Galaxy S26 Ultra, выход которого ожидается в январе 2026 года, получит батарею на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Об этом рассказал в соцсети X инсайдер chunvn8888.

Если верить его словам, следующий флагман от Samsung «нарастит» ёмкость аккумулятора на 500 мАч в сравнении с Galaxy S25 Ultra. Однако одним из ключевых улучшений станет поддержка проводной зарядки мощностью 65 Вт.

Это будет самая быстрая зарядка, которую когда-либо предлагала Samsung, наконец-то преодолевшая барьер в 45 Вт, державшийся со времён Galaxy S22 Ultra. Кроме того, ожидается, что Galaxy S26 Ultra будет поддерживать 25-ваттную беспроводную зарядку Qi2.

Однако известный инсайдер Ice Universe поделился другой информацией. По его словам, «ультра» получит быструю проводную зарядку 60 Вт, а ёмкость батареи останется на уровне 5000 мАч.

Несмотря на увеличенную батарею, ходят слухи, что устройство будет даже тоньше предшественника. Благодаря более продуманному внутреннему устройству, Galaxy S26 Ultra может быть всего 7,9 мм в толщину.

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Источник:
X, Weibo
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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