Samsung Galaxy S23 получит спутниковую связь

Флагманская серия смартфонов Samsung Galaxy S23 получит функцию спутникового соединения, при этом возможности будут шире, чем у iPhone 14. Утверждается, что эта система позволит Galaxy S23 передавать данные не только в экстренных ситуациях, но также «текстовые сообщения и изображения со скоростью сотен Кбит/с».

Данные, скорее всего, будут идти через систему Iridium, которая включает в себя 66 спутников на низкой орбите. Это позволит передавать данные со скоростью 176-704 Кбит/с.

Ранее аналогичная функция появилась у Huawei Mate 50 — там используются китайские спутники Beidou-3. Система способная передавать короткие сообщения в экстренных ситуациях.

Компания Samsung готовит свою «спутниковую» систему уже 2 года. Как ожидается, её вместе со смартфонами покажут в первую неделю февраля.