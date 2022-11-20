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Samsung Galaxy S23 получит особую версию Snapdragon 8 Gen 2 вместо Exynos

Компания Samsung откажется от процессоров Exynos во флагманской серии Galaxy S в пользу Snapdragon. Об этом было заявлено во время презентации Qualcomm.

Более того, инсайдер UniverseIce рассказал, что флагманы Galaxy S23 получат специальную разогнанную версию чипсета Snapdragon 8 Gen 2. Частота ЦПУ такого процессора будет повышена с 3,2 ГГц до 3,36 ГГц, а ГПУ — с 680 МГц до 719 МГц.

Если всё это не окажется слухами, то вопрос по системе охлаждения останется открытым.

Ранее стало известно, что новый Snapdragon 8 Gen 2 проигрывает чипу Apple A16 в Geekbench.

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