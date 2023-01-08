Samsung Galaxy S23 показали на фото

Пользователь в Твиттере с ником @gauravagrawalajt опубликовал фотографии с грядущим смартфоном Samsung Galaxy S23+ (SM-S916B/DS) в чёрном цвете.

На фото показана передняя и задняя часть смартфона. Также спереди в экране есть вырез для селфи-камеры. Задняя часть демонстрирует три блока с камерами и вспышкой. В отличие от Galaxy S22, модули камеры расположены без подложки.

По слухам, Samsung Galaxy S23+ будет обладать габаритами корпуса 76,2×157,8×7,6 мм и 6,6-дюймовым экраном с разрешением 2340×1080 пикселей. За производительность будет отвечать флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Релиз Samsung Galaxy S23 должен состояться уже 1 февраля. Об этом мы рассказывали в своём телеграм-канале.