Samsung Galaxy Fold 2 появился на новых рендерах

Известный инсайдер Бен Гескин опубликовал рендеры будущего Samsung Galaxy Fold 2. Изображения создавались на основе известной информации, утечек и слухов.

Ожидается, что новый Fold получит 7,7-дюймовый AMOLED дисплей разрешением QXGA+. Частота обновления картинки составит 120 Гц. Дополнительным экраном выступит 6,4-дюймовый Super AMOLED с разрешением FullHD+. Работать смартфон будет на свеженьком Snapdragon 865.

Камера устройства будет тройная — основная 64 Мп, широкоугольная 12 Мп, ультраширокоугольная 12 Мп + сенсор глубины. Фронтальная получит датчик на 10 Мп, на данном рендере она расположена в углу экрана. Вчера другой инсайдер публиковал свое видение Galaxy Fold 2 и утверждал, что камера станет подэкранной.

Также новинке приписывают стилус S Pen и поддержку его многих функций. Но это, конечно, далеко не факт.

Новый Samsung Galaxy Fold 2 представят летом этого года.