Появились подробности о новом Samsung Galaxy Fold 2

Инсайдер Ice Universe поделился эксклюзивной информацией о новом гибком смартфоне Samsung. В Сети его пока «окрестили» как Galaxy Fold 2.

У новинки кодовое название «Champ», которое переводится как «чемпион». По форм-фактору смартфон будет похож на первый Galaxy Fold. Однако, вторую версию ждут значительные улучшения. Тем более, тяжелый путь первого Galaxy Fold показал производителю все слабые места устройств подобного сегмента. Поэтому в этот раз Samsung должна предусмотреть все.

Инсайдер рассказал, что отдельного внимания в Galaxy Fold 2 заслуживает фронтальная камера. Она будет встроена под самим дисплеем. Значит не будет челки и врезанных датчиков. Энтузиасты-дизайнеры с радостью подхватили эту информацию и уже создали рендер устройства.

Такой гибкий смартфон от Samsung может выйти в июле этого года. Ранее эту информацию подтверждал редактор XDA Developers Макс Вайнбах. Он также рассказал, что диагональ новинки составит 7,7 дюймов.

Немного ранее смартфон уже появлялся на рендерах. Посмотреть можно тут.