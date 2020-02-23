Samsung Galaxy Fold 2 будет дешевле первой версии

В этом году Samsung выпустила складной смартфон, однако Galaxy Fold не является предшественником Galaxy Z Flip. Скорее другой взгляд на свой смартфон. Теперь же компания планирует представить новую версию такого устройства в этом году. Пока предварительное название Galaxy Fold 2, но на данный момент это неофициальное название.

Судя по всему, он будет проще в некоторых аспектах и дешевле первой модели. Новинке приписывают более крупный складной дисплей — до 7,7 дюйма, в отличие от 7,3 дюймов актуальной модели. От шторки откажутся, поскольку фронтальная камера будет врезана прямо в него.

Новая модель будет иметь следующие технические характеристики: 256 ГБ – постоянной памяти (у первой модели 512 ГБ, камера Galaxy S20+ и поддержка 5G.

Galaxy Fold 2 обещают показать в конце лета или начале осени, но пока точная дата не сообщается. Не исключено, что в августе Galaxy Note 20 могут показать одновременно с новинкой.