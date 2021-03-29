Samsung Galaxy A51 начал получать обновление до One UI 3.1

Samsung Galaxy A51 начал получать второе крупное обновление прошивки за год после февральского релиза One UI 3.0 на Android 11. К прошивке A515FXXU4EUC8 прилагается апрельский патч безопасности 2021 года, который был выпущен для Galaxy S21, Galaxy Note 10 и Galaxy Z Fold 2.

В One UI 3.1 появилось несколько новых функций, таких как Eye Comfort Shield (автоматически регулирует интенсивность фильтра синего света в зависимости от времени суток), эффекты видеозвонков, новая возможность удалять данные о местоположении с фотографий перед тем, как поделиться ими с контактами или в социальных сетях, новые функции камеры, а также небольшое обновление некоторых элементов пользовательского интерфейса, чтобы сделать меню более удобным для чтения и навигации.

Российские пользователи Galaxy A51 могут загрузить последнее обновление прошивки по воздуху, достаточно зайти в раздел “Обновление ПО” из приложения “Настройки”.