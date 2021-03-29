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Новости

Samsung Galaxy A51 начал получать обновление до One UI 3.1

Samsung Galaxy A51 начал получать второе крупное обновление прошивки за год после февральского релиза One UI 3.0 на Android 11. К прошивке A515FXXU4EUC8 прилагается апрельский патч безопасности 2021 года, который был выпущен для Galaxy S21, Galaxy Note 10 и Galaxy Z Fold 2.

В One UI 3.1 появилось несколько новых функций, таких как Eye Comfort Shield (автоматически регулирует интенсивность фильтра синего света в зависимости от времени суток), эффекты видеозвонков, новая возможность удалять данные о местоположении с фотографий перед тем, как поделиться ими с контактами или в социальных сетях, новые функции камеры, а также небольшое обновление некоторых элементов пользовательского интерфейса, чтобы сделать меню более удобным для чтения и навигации.

Российские пользователи Galaxy A51 могут загрузить последнее обновление прошивки по воздуху, достаточно зайти в раздел “Обновление ПО” из приложения “Настройки”.

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Источник:
The GEEK
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