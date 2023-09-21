Samsung Galaxy A15 (2024) получит новый дизайн схожий с Galaxy S24

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился качественными рендерами смартфона начального уровня Samsung Galaxy A15 (2024), а также предоставил некоторые подробности.

Судя по изображениям, Galaxy A15 2024-го модельного года получит тройной основной блок камер и новый дизайн с плоской рамкой вместо закруглённой, что может сделать смартфон менее удобным в сравнении с прошлым поколением. Ожидается, что флагманская линейка Galaxy S24 будет выполнена в схожем дизайне, но с менее узкими дисплейными рамками и более премиальными материалами корпуса.

По словам источника, смартфон предложит 6,4-дюймовый дисплей, а габариты устройства составят 160,2 x 76,8 x 8,4 мм. Кроме рендеров, OnLeaks опубликовал 3D-визуализацию девайса:

Презентация Galaxy A15 (2024) ожидается к концу года либо в начале следующего.