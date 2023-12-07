Samsung анонсировала специальное мероприятие на 8 января

Samsung начала рассылать журналистам приглашения на специальное мероприятие, которое пройдет 8 января 2024 года в США. В самом приглашении не раскрывается прямая тема встречи, а только обозначены два заголовка: «ИИ для всех» и «Новая эра в Galaxy ИИ».

Велика вероятность, что присутствие искусственного интеллекта глубоко интегрируют в серию смартфонов Galaxy S24. Ранее Samsung получила регистрацию на торговые бренды AI Phone и AI Smartphone.

По слухам, полноценная презентация новых смартфонов состоится только 17 января, а 8 января компания целиком посвятит время ИИ и его взаимосвязи со смартфонами.

Ранее в сети появились сравнение Samsung Galaxy S24 Ultra с Galaxy S23 Ultra.