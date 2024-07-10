Samsung анонсировала флагманские часы Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra

10 июля на Galaxy Unpacked компания Samsung представила не только свои новые раскладушки Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, но и умные часы – Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch 7 получили две версии – 40 мм и 44 мм. Устройства оснащены экранами с диагоналями 1,31 и 1,47 дюймов соответственно, а также процессором Exynos W1000. Часы выполнены из усиленного алюминия, имеют батареи на 300 или 425 мАч, оснащены 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Что касается защиты, то Galaxy Watch 7 соответствуют стандарту IP68.

Флагманская модель Galaxy Watch Ultra отличается более премиальными характеристиками, включая титановый корпус и сапфировое стекло. 1,47-дюймовый экран (47 мм) может выдавать яркость до 3000 нит. Внутри часов чип Exynos W1000, аккумулятор на 590 мАч, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. Они выдерживают погружение до 10 АТМ.

Galaxy Watch 7 и Watch Ultra предоставляют широкий спектр функций для поддержания здоровья и активности. Эти умные часы включают в себя более 100 различных тренировок с возможностью составления индивидуальных программ.

Часы получили функцию измерения FTP, улучшенный анализ сна с использованием искусственного интеллекта, двухчастотный GPS-модуль и датчик BioActive Sensor, который измеряет пульс, уровень кислорода в крови и стресс.

Оба устройства работают на операционной системе Wear OS 5 и поддерживают виртуальную SIM-карту или eSIM.

Стоимость Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra в России следующая:

Galaxy Watch 7 40 мм – 29 990 рублей

Galaxy Watch 7 44 мм – 32 499 рублей

Galaxy Watch Ultra – 59 999 рублей